Con Londra, ha proseguito il ministro, 'anche sul piano industriale con il Global Combat ... In un mondo cosi' grande i nostri Paesi sono piccoli se non sanno cooperare. Finora queste ...Nella stessa giornata,a Monsignor Claudio Giuliodori, al docente di Teologia Julian Carron ... una volta che capiamo che siamo tutti cercatori, uguali tra gli altri,per la ricerca. ...Con Londra, ha proseguito il ministro, 'anche sul piano industriale con il Global Combat ... In un mondo cosi' grande i nostri Paesi sono piccoli se non sanno cooperare. Finora queste ...

"Cooperiamo insieme". Ma le Ong sono le prime a non farlo ilGiornale.it

Cooperiamo per salvare in mare più vite possibili". Cooperare sembra quindi la nuova parola d'ordine di Mediterranea e di una parte del mondo delle Ong. La richiesta esplicita è quella di trovare ...