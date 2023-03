Controlli nella zona degli Chalet a Mergellina (Di lunedì 27 marzo 2023) Controlli nella zona degli Chalet, identificate 169 persone, contestate 20 contravvenzioni e rimosse tre auto . Questa notte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e personale della Polizia Locale hanno effettuato Controlli a Mergellina e in largo Sermoneta a Napoli. Hanno identificato 169 persone, di cui 35 con precedenti di polizia, controllato 110 veicoli e contestato 20 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta. Rimosse, inoltre, 3 autovetture per mancata copertura assicurativa. Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. Leggi su puntomagazine (Di lunedì 27 marzo 2023), identificate 169 persone, contestate 20 contravvenzioni e rimosse tre auto . Questa notte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e personale della Polizia Locale hanno effettuatoe in largo Sermoneta a Napoli. Hanno identificato 169 persone, di cui 35 con precedenti di polizia, controllato 110 veicoli e contestato 20 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta. Rimosse, inoltre, 3 autovetture per mancata copertura assicurativa. Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

