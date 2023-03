Controlli dei carabinieri nel Fortore: denunce e patenti ritirate (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno effettuato specifici servizi di controllo del territorio nei week-end di marzo nei comuni della Val Fortore, impiegando 88 pattuglie e controllando 445 veicoli, 554 persone e 77 esercizi pubblici. Durante lo svolgimento dei Controlli stradali, i militari dell’Aliquota Radiomobile, utilizzando l’etilometro, hanno denunciato in stato di libertà un 43enne della Val Fortore per guida sotto l’influenza dell’alcool, poiché fermato alla guida di un furgone e riscontrato con un tasso alcolemico di quasi 2 g/l. All’uomo, che è persona sottoposta alle indagini e pertanto presunto innocente fino a sentenza definitiva, è stata ritirata la patente di guida. I carabinieri della Stazione di San Giorgio La Molara hanno denunciato ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIdella Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno effettuato specifici servizi di controllo del territorio nei week-end di marzo nei comuni della Val, impiegando 88 pattuglie e controllando 445 veicoli, 554 persone e 77 esercizi pubblici. Durante lo svolgimento deistradali, i militari dell’Aliquota Radiomobile, utilizzando l’etilometro, hanno denunciato in stato di libertà un 43enne della Valper guida sotto l’influenza dell’alcool, poiché fermato alla guida di un furgone e riscontrato con un tasso alcolemico di quasi 2 g/l. All’uomo, che è persona sottoposta alle indagini e pertanto presunto innocente fino a sentenza definitiva, è stata ritirata la patente di guida. Idella Stazione di San Giorgio La Molara hanno denunciato ...

