Conte-Tottenham | è finita | un altro italiano resta sulla panchina londinese

(Di lunedì 27 marzo 2023) Antoniolascia ilcon effetto immediato, a dieci giornate dalla fine della Premier League . Lo fa sapere il club, attualmente quarto in classifica, con un comunicato in cui si...

Antonionon è più l'allenatore del. Arriva la notizia di una risoluzione consensuale con gli Spurs. Fino alla fine della stagione sarà il vice Cristian Stellini a guidare il club inglese. La ...: una storia finita male .: il doposi chiama Nagelsmann . Antonio: ufficiale l'addio dal. A comunicare la fine del rapporto tra Antonioe il ...AGI -e ilhanno risolto consensualmente il contratto del tecnico italiano che guidava il club dal novembre del 2021 . Lo ha annunciato la stessa società.lascia gli Spurs al quarto ...

Tottenham, Conte esonerato. La notizia è di pochi istanti fa: il Tottenham ha annunciato tramite i propri canali ufficiali di aver sollevato Conte dall’incarico di Manager. Dobbiamo tirare tutti dalla ...Ringraziamo Antonio per il suo contributo e gli auguriamo ogni bene per il futuro”. (LaPresse) – “Possiamo annunciare che l’allenatore Antonio Conte ha lasciato il club di comune accordo. Così, in una ...