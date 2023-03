Conte-Tottenham | addio al veleno | 'Clima tossico e marcio Peggio che con Mourinho'

(Di lunedì 27 marzo 2023) La storia tra Antonioe ilsi è conclusa con la rescissione consensuale del contratto, come annunciato in tarda serata...

Una dura stoccata quella lanciata via social da Paul Scholes e che è sembrata indirizzata ad Antonio, arrivando a poche ore di distanza dal comunicato con cui ilha annunciato la ...Antonioe ilnon si sono lasciati nel migliore dei modi. dopo l'eliminazione in Champions League contro il Milan di Pioli e dopo il pareggio per 3 - 3 contro il Southampton . A prendere il suo ...Commenta per primo La storia tra Antonioe ilè finita dopo appena 16 mesi. L'ex Juve e Inter aveva accusato apertamente la sua squadra e la dirigenza, rea di aver creato un ambiente perdente. Critiche che gli sono costate il ...

Conte, l'addio al Tottenham e le tensioni con i giocatori: svelati tutti i motivi della rottura Corriere dello Sport

Conte non è più allenatore del Tottenham. La risoluzione consensuale con gli Spurs mette fine all’avventura del tecnico italiano nel Regno Unito. Fino alla fine della stagione sarà Cristian Stellini, ...La storia tra Antonio Conte e il Tottenham si è conclusa con la rescissione consensuale del contratto, come annunciato in tarda serata dagli Spurs, ma a differenza di quanto possa lasciar intendere la ...