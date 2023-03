(Di lunedì 27 marzo 2023) Antonioiltramite il suo account ufficiale di Instagram. Il tecnico salentino ha semplicemente ringraziato iche lo hanno sostento e con lui gioito. Nessun riferimento alla società o ai giocatori, ma solo parole rivolte verso i supporter degli Spurs. “Il. Ringrazio profondamente tutti gli Spurs che hanno apprezzato e condiviso la miae il mio intenso modo di vivere ilcome allenatore. Un pensiero speciale aiche mi hanno sempre dimostrato sostegno e apprezzamento, è statosentirliil mio. Si è concluso il nostro viaggio insieme vi auguro il meglio per il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Conte saluta il #Tottenham: «Il calcio è passione. Indimenticabile sentire i tifosi cantare il mio nome» Su Insta… - infoitsport : Conte saluta il Tottenham: 'Viaggio finito, indimenticabile il mio nome cantato dai tifosi' - LeBombeDiVlad : ?? #Tottenham, Antonio #Conte saluta i tifosi: “Il nostro viaggio assieme è finito” ?? Il post dell’ex allenatore de… - TV7Benevento : Calcio: Conte saluta il Tottenham, 'il nostro viaggio è finito, vi auguro il meglio' - - Fantacalcio : Conte saluta il Tottenham: 'Viaggio finito, vi auguro il meglio' -

Antonioha deciso di congedarsi dal Tottenham scrivendo un lungo post su Instagram dopo l'addio agli Spurs: "Il calcio è passione, voglio ringraziare profondamente gli Spurs che hanno apprezzato e ...Antonio, il giorno dopo la risoluzione consensuale del contratto, attraverso i suoi canali social ha voluto salutare il Tottenham e il suo pubblico. "Un pensiero speciale ai tifosi che mi hanno ...Commenta per primo Antonioil Tottenham . Mentre impazzano le voci sui veleni degli ultimi mesi a Londra , il tecnico parla per la prima volta dopo la rescissione del contratto e lancia sui social un messaggio per ...

Conte saluta il Tottenham: "Viaggio finito, indimenticabile il mio nome cantato dai tifosi" TUTTO mercato WEB

Gli operatori provano a rispondere a una domanda difficile: le quote dipingono un quadro tanto interessante quanto indecifrabile Marco Bonomo In Inghilterra era nell'aria già da parecchi giorni, da ...Antonio Conte, il giorno dopo la risoluzione consensuale del contratto, attraverso i suoi canali social ha voluto salutare il Tottenham e il suo pubblico. "Un pensiero speciale ai tifosi che mi hanno ...