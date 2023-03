Conte ritorna in Serie A? Tre ipotesi (+1). Inter tra queste – SM (Di lunedì 27 marzo 2023) Conte non è più l’allenatore del Tottenham. Per lui si parla già di ritorno in Serie A con tre possibili opzioni. Secondo Sportmediaset, c’è anche l’Inter tra queste. RITORNO – Dopo l’ufficialità del divorzio anticipato tra Antonio Conte e Tottenham, si parla già di possibile ritorno in Serie A soprattutto nelle panchine delle maggiori squadre del campionato italiano. Considerato l’ultimo ingaggio percepito dal tecnico, secondo Sportmediaset solo due club potrebbero permettersi di pagargli tale stipendio. In ogni caso, le piste più calde restano quelle di Inter, Juventus e Roma, ma non si può escludere anche la possibilità che l’allenatore si prenda un anno sabbatico per stare un po’ con la famiglia e prendersi una pausa. Fonte: ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 marzo 2023)non è più l’allenatore del Tottenham. Per lui si parla già di ritorno inA con tre possibili opzioni. Secondo Sportmediaset, c’è anche l’tra. RITORNO – Dopo l’ufficialità del divorzio anticipato tra Antonioe Tottenham, si parla già di possibile ritorno inA soprattutto nelle panchine delle maggiori squadre del campionato italiano. Considerato l’ultimo ingaggio percepito dal tecnico, secondo Sportmediaset solo due club potrebbero permettersi di pagargli tale stipendio. In ogni caso, le piste più calde restano quelle di, Juventus e Roma, ma non si può escludere anche la possibilità che l’allenatore si prenda un anno sabbatico per stare un po’ con la famiglia e prendersi una pausa. Fonte: ...

