Conte nel mirino della Serie A: in quota il ritorno all'Inter, Juve seconda scelta dei bookie (Di lunedì 27 marzo 2023) Antonio Conte è tornato nel mirino della Serie A. Dopo la rescissione consensuale con il Tottenham, il tecnico italiano, ex Juventus e Inter è tornato ad essere al centro dei pensieri di molte squadre italiane. La candidata numero uno per il suo ritorno nel Belpaese è proprio la formazione nerazzurra, ma la Roma e i ... TAG24.

