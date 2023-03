Conte nel mirino della Serie A: in quota il ritorno all'Inter, Juve seconda scelta dei bookie (Di lunedì 27 marzo 2023) Già nelle ultime settimane erano state diverse le avvisaglie di un’Interruzione del rapporto tra Antonio Conte e il Tottenham,... Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 marzo 2023) Già nelle ultime settimane erano state diverse le avvisaglie di un’ruzione del rapporto tra Antonioe il Tottenham,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Vero. I Partigiani erano disarmati. Combattevano contro l’invasore come Conte, con le parole e i superbonus. Ignora… - you_trend : ?? #Sondaggio Quorum/YouTrend per @SkyTG24: il PD supera il 20%, recuperando 0,8 punti rispetto a sette giorni fa. F… - ultimora_pol : Mario #Conte (Lega), sindaco di Treviso, ha deciso di trascrivere i certificati di nascita all’anagrafe e fornire l… - sportli26181512 : Conte nel mirino della Serie A: in quota il ritorno all'Inter, Juve seconda scelta dei bookie: Già nelle ultime set… - Gab_Si_ : @grangi111 @simpaol Il FQ ha ottenuto nel 2020 un finanziamento da Unicredit di 2 milioni e mezzo di euro con GARAN… -