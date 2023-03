Conte | messaggio agli Spurs | ' Il calcio è passione Grazie a tutti | il nostro viaggio insieme è finito'

(Di lunedì 27 marzo 2023) All'indomani dell'addio al Tottenham, Antonioprende la parola. Nessuna grande verità sulla separazione ma parole al miele per chiudere con la nota migliore un'esperienza che non è andata come ...

Dopo la risoluzione consensuale con il Tottenham, Antonio Conte si è congedato con un post sui suoi profili social. "Il calcio è passione, voglio ringraziare profondamente gli Spurs che hanno ...