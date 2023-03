Conte lascia il Tottenham | ufficiale il divorzio

(Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo un anno e mezzo termina l’avventura a Londra di Antoniocheufficialmente il. Ilsi è consumato definitivamente nelle corse ore quando le parti hanno trovato l’accordo per la rescissione consensuale del contratto. La squadra sarà affidata all’assistente del tecnico italiano, Christian Stellini, fino al termine della stagione.IL: IL COMUNICATOL’annuncio dell’esonero diè stato annunciato dallo stesso club: “Possiamo annunciare che l’allenatore Antoniohato il club di comune accordo. Abbiamo raggiunto la qualificazione in Champions League nella prima stagione di Antonio al club. Lo ringraziamo per il suo ...

gli Spurs al quarto posto in classifica in Premier League e sarà sostituito dal suo assistente Cristian Stellini fino alla fine della stagione. 'Abbiamo ancora 10 partite di Premier ...Antonioil Tottenham con effetto immediato, a dieci giornate dalla fine della Premier League . Lo fa sapere il club londinese, attualmente quarto in classifica, con un comunicato in cui si ...Il comunicato della società londinese è di ieri sera. Risoluzione consensuale del contratto con Antonio. Squadra del Tottenham, quarta in classifica della Premier League, affidata a Christian Stellini, uno dei vice dell'allenatore salentino. Il quale, al di là dell'intervento chirurgico risalente ...

Adesso è ufficiale, Antonio Conte lascia la panchina del Tottenham. Dopo le indiscrezionI dei giorni scorsi, è arrivato l’annuncio della squadra londinese. “Possiamo annunciare che l’allenatore ha ...Antonio Conte e il Tottenham, fine. L'allenatore salentino chiude definitivamente con la squadra inglese dopo la sfuriata nella conferenza stampa di qualche ...