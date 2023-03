(Di lunedì 27 marzo 2023) Antonioha detto addio al(vedi articolo). Secondo l’edizione odierna di Tuttosport per il tecnico potrebbero presto riaprirsi le porte dellaA RITORNO? – Antonionon è più l’allenatore del. Nella tarda serata di ieri è arrivato l’annuncio ufficiale della separazione consensuale fra il tecnico ed il club londinese che, fino a fine stagione, affiderà la panchina a Christian Stellini. Per il tecnico adesso, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, potrebbero riaprirsi le porte per un ritorno inA: i tecnico infatti godrà dei benefici del decreto crescita. I club italiani, con l‘in testa, valuteranno a fine stagione l’operato dei rispettivi allenatori con l’ombra diche, inevitabilmente, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Antonio Conte lascia il Tottenham con effetto immediato, a dieci giornate dalla fine della Premier League. Al suo p… - LaStampa : Antonio Conte lascia il Tottenham. Risoluzione consensuale del contratto - Barbara68545184 : RT @Agenzia_Ansa: Antonio Conte lascia il Tottenham con effetto immediato, a dieci giornate dalla fine della Premier League. Al suo posto S… - internewsit : Conte lascia il Tottenham, la Serie A lo aspetta! Valutazioni Inter - TS - - ilgattoromy1 : @GuadagnoRaffae2 @GiorgiaMeloni Guarda lascia perdere, tra un rettile ed una pescivendola preferisco Conte! -

Il sondaggio di Pagnoncelli sulla maternità surrogatala sinistra di stucco Perde un ... Dopo di lei Luca Zaia, Matteo Salvini, Giuseppeed Elly Schlein. Il consenso al governo resiste al ...Inoltre, Anna e Josie fanno subito amicizia, mentre l'incontro con Constanze laun po' ... Come tu per me, così io per te 2019: I Presidenti 2019: cosa è giusto per uno ARTICOLO PRECEDENTE,..."Un verdetto checon l'amaro in bocca il mister Di Noia e la dirigenza tutta - ci riferisce ... presso il Centro Federale di Potenza, nella rappresentativa giovanile, assieme aGiuseppe ...

Antonio Conte lascia il Tottenham Sky Tg24

Conte-Tottenham, è finita: "Addio consensuale". Al suo posto il vice Stellini Il tecnico italiano lascia gli Spurs - quarti in classifica - a 10 giornate dalla fine della Premier. Lo sfogo del 18 ...Domenica la squadra di calcio inglese del Tottenham ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore italiano Antonio Conte, che quindi lascia l’incarico assunto nel novembre ...