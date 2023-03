Conte lascia il Tottenham | il messaggio di addio con un pensiero speciale

(Di lunedì 27 marzo 2023) Antonionon è più l'allenatore del. La decisione è arrivata dopo lo sfogo in conferenza stampa contro i suoi giocatori e la società. L'allenatore italiano ha scritto und'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogdisport : Antonio Conte lascia il Tottenham... - AIexDeI : RT @Zanna731: Un Genio, mai visto uno speculatore di questo genere, succhia soldi e lascia macerie in ogni dove. Il miglior imprenditore di… - mantegazziani : RT @Zanna731: Un Genio, mai visto uno speculatore di questo genere, succhia soldi e lascia macerie in ogni dove. Il miglior imprenditore di… - cuoresensibile : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, Antonio #Conte lascia il #Tottenham: risoluzione consensuale. #Stellini guiderà gli Spurs fino al termine del… - Chiariello_CS : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, Antonio #Conte lascia il #Tottenham: risoluzione consensuale. #Stellini guiderà gli Spurs fino al termine del… -

Antonionon è più l'allenatore del Tottenham . La decisione è arrivata dopo lo sfogo in conferenza stampa contro i suoi giocatori e la società. L'allenatore italiano ha scritto un messaggio d'addio sui ...Al convegno è intervenuto anche Luca Pretti , ricercatore di Portoricerche, il più grande ... SOSTIENICIquesto campo vuoto Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua casella ...'Sono davvero sconvolto dalla notizia - afferma Romeo- , la dipartita di Ivano Marescottiun vuoto incolmabile. Non era solo un grandissimo attore, ma anche un grande amico, e una ...

Antonio Conte lascia il Tottenham Sky Tg24

Cristian Stellini, storico vice allenatore di Conte, adesso allenerà da primo il Tottenham: cinque nomi di allenatori nati vice nell'ultima decade ...Antonio Conte non è più l'allenatore del Tottenham. La decisione è arrivata dopo lo sfogo in conferenza stampa contro i suoi giocatori e la società. L'allenatore italiano ha scritto un messaggio ...