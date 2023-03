Conte-Inter, ci risiamo! Ipotesi concreta o fantamercato? (Di lunedì 27 marzo 2023) Antonio Conte non è più l’allenatore del Tottenham (qui il comunicato). E torna di moda il collegamento con l’Inter, ultimo club italiano per il tecnico salentino. RITORNO DI FIAMMA – Dopo settimane di attesa, ora è ufficiale: Antonio Conte non allenerà più il Tottenham. Termina consensualmente il complicato rapporto tra il tecnico italiano e gli Spurs, in attesa di conoscere la cifra dell’eventuale buonuscita. E quindi possono intensificarsi le voci che da diversi giorni stanno prendendo piede in Italia. Ossia di un ritorno di fiamma di Conte per l’Inter, dopo il brusco addio di maggio 2021, con i festeggiamenti per lo Scudetto ancora in corso. Una riconnessione che tuttavia appare molto lontana dal potersi concretizzare. Per diversi motivi. DI TRAVERSO – Il primo ostacolo sulla strada di una nuova ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 marzo 2023) Antonionon è più l’allenatore del Tottenham (qui il comunicato). E torna di moda il collegamento con l’, ultimo club italiano per il tecnico salentino. RITORNO DI FIAMMA – Dopo settimane di attesa, ora è ufficiale: Antonionon allenerà più il Tottenham. Termina consensualmente il complicato rapporto tra il tecnico italiano e gli Spurs, in attesa di conoscere la cifra dell’eventuale buonuscita. E quindi possono intensificarsi le voci che da diversi giorni stanno prendendo piede in Italia. Ossia di un ritorno di fiamma diper l’, dopo il brusco addio di maggio 2021, con i festeggiamenti per lo Scudetto ancora in corso. Una riconnessione che tuttavia appare molto lontana dal potersi concretizzare. Per diversi motivi. DI TRAVERSO – Il primo ostacolo sulla strada di una nuova ...

