Conte-Inter | a oggi altra priorità e attesa – SI

L'esonero di Conte dal Tottenham accende le voci di mercato che lo accostano all'Inter. Dell'eventuale trattativa parla Alfredo Pedullà nel corso della trasmissione di Sportitalia. STAND-BY – Dopo la notizia dell'esonero di Antonio Conte dal Tottenham (vedi articolo), Alfredo Pedullà dice la sua sull'eventuale ritorno del tecnico leccese sulla panchina dell'Inter. Intervenuto in collegamento nel corso della trasmissione di Sportitalia, il giornalista spiega che l'unica possibilità per rivederlo allenare una squadra italiana sarebbe quella di ridursi l'ingaggio. Tuttavia, non sarebbe comunque semplice trovare un club disposto a prenderlo, considerando il suo carattere non facilmente gestibile. In merito a questo, Pedullà – contrariato – fa riferimento alla buonuscita richiesta all'Inter ...

