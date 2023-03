Conte in Italia? L’Inter la più quotata! Ma viva un’altra ipotesi ? SM (Di lunedì 27 marzo 2023) Antonio Conte ha lasciato il Tottenham (vedi articolo). Si parla di un possibile ritorno in Italia, con L’Inter in pole sulle altre. Ma è molto viva anche un’altra ipotesi LE PERCENTUALI ? Il futuro di Conte tiene banco dopo l’addio dal Tottenham. Il tecnico potrebbe anche ritornare ad allenare in Serie A. Sono quattro in particolare le squadre Italiane sotto la lente di ingrandimento: Inter, Juventus, Milan e Roma. Tra queste, come riferisce Daniele Miceli di Sport Mediaset, il club nerazzurro gode delle percentuali più alte (15%), 5% per la Juventus, 10% a testa invece per Milan e Roma. Ma un’altra ipotesi è molto più viva: ovvero quella dell’anno sabbatico al 55%. Inter-News - Ultime notizie e ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 marzo 2023) Antonioha lasciato il Tottenham (vedi articolo). Si parla di un possibile ritorno in, conin pole sulle altre. Ma è moltoancheLE PERCENTUALI ? Il futuro ditiene banco dopo l’addio dal Tottenham. Il tecnico potrebbe anche ritornare ad allenare in Serie A. Sono quattro in particolare le squadrene sotto la lente di ingrandimento: Inter, Juventus, Milan e Roma. Tra queste, come riferisce Daniele Miceli di Sport Mediaset, il club nerazzurro gode delle percentuali più alte (15%), 5% per la Juventus, 10% a testa invece per Milan e Roma. Maè molto più: ovvero quella dell’anno sabbatico al 55%. Inter-News - Ultime notizie e ...

