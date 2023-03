Conte, futuro da decidere: il Decreto Crescita e il ritorno in Italia (Di lunedì 27 marzo 2023) Con l'ufficialità dell'addio al Tottenham, salgono le quotazioni che vedrebbero Antonio Conte di ritorno in Italia Leggi su pianetamilan (Di lunedì 27 marzo 2023) Con l'ufficialità dell'addio al Tottenham, salgono le quotazioni che vedrebbero Antoniodiin

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dennis_izzo : Risoluzione consensuale tra #AntonioConte e il #Tottenham ???? @SpursOfficial ?? @vocidicitta - EuropaCalcio : #Conte , da #Juve e #Inter alla #Roma : tutti gli scenari per il futuro #europacalcio - MilanWorldForum : Milan: il futuro di Conte. Le news QUI -) - vocidicitta : Nuovo articolo: Conte lascia il Tottenham in anticipo e guarda al futuro - infoitsport : SM - Futuro Conte, Inter in lieve vantaggio sulle altre italiane -