Conte e l'Italia: porte chiuse quasi dappertutto. E per l'Inter è la quarta scelta (Di lunedì 27 marzo 2023) Senza contare che a Marotta - scrive 'La Gazzetta dello Sport' - piace per primo De Zerbi, ad Ausilio e Baccin invece Thiago Motta. Con alternative Simeone e poi, infine, Conte. Più o meno la quarta ... Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 marzo 2023) Senza contare che a Marotta - scrive 'La Gazzetta dello Sport' - piace per primo De Zerbi, ad Ausilio e Baccin invece Thiago Motta. Con alternative Simeone e poi, infine,. Più o meno la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : «Alcuni politici usano il termine “conflitto”, questa non è una lite tra due parti ma un’aggressione. Noi ucraini d… - fdragoni : A #controcorrente la risposta di @FidanzaCarlo centra il punto. L'Italia non vuole redistribuire ma fermare gli im… - repubblica : Il salario minimo dove c'è funziona, il confronto Italia ed Europa [di Valentina Conte] - EmanuelaMorell1 : @serebellardinel #Conte dava fastidio alla NATO e il suo governo è stato fatto cadere. Era tutto previsto: le provo… - aurora_pianese : RT @Paolo__Ferrara: I fondi dell’Unione Europea sono un’opportunità, che grazie a Giuseppe Conte abbiamo saputo portare in Italia: oltre 20… -