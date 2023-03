Conte, da Fdi grave attacco a stato di diritto su reato tortura (Di lunedì 27 marzo 2023) "È grave l'attacco che il partito di Giorgia Meloni vuole apportare allo "stato di diritto". La proposta di legge che mira a depennare dal codice penale il reato di tortura vuole farci percorrere a ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) "Èl'che il partito di Giorgia Meloni vuole apportare allo "di". La proposta di legge che mira a depennare dal codice penale ildivuole farci percorrere a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... you_trend : ?? #Sondaggio Quorum/YouTrend per @SkyTG24: il PD supera il 20%, recuperando 0,8 punti rispetto a sette giorni fa. F… - AmarisCartis : @isabellarauti @FratellidItalia @FDI_Parlamento @MinisteroDifesa Ma ve lo ricordate quando le destremerda chiedevan… - TV7Benevento : Tortura: Conte, 'da Fdi attacco a stato diritto, indietro lancette Storia' - - AltriMondiGazza : RT @you_trend: ?? #Sondaggio Quorum/YouTrend per @SkyTG24: il PD supera il 20%, recuperando 0,8 punti rispetto a sette giorni fa. FdI in tes… - MariannaBruschi : RT @you_trend: ?? #Sondaggio Quorum/YouTrend per @SkyTG24: il PD supera il 20%, recuperando 0,8 punti rispetto a sette giorni fa. FdI in tes… -