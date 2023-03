Conte all’Inter? Due problemi per il ritorno. La posizione di Inzaghi – Rai (Di lunedì 27 marzo 2023) Conte ieri sera ha lasciato il Tottenham, con una risoluzione consensuale (vedi articolo). Si è parlato subito di opzione Inter per sostituire Inzaghi, ma Venerato da La Domenica Sportiva calma subito le acque. MOMENTO DI ATTESA – Ciro Venerato non dà il ritorno di Antonio Conte come certo: «La dirigenza dell’Inter, e non mi risulta siano dichiarazioni di facciata, vorrebbero andare avanti con Simone Inzaghi che ha un altro anno di contratto. Se la porterà in Champions League, nei primi quattro posti, sarà sicuramente sulla panchina nerazzurra. Laddove non ci riuscisse si aprirebbero nuovi scenari: quello di Conte è solo una speranza coi tifosi, perché si è lasciato malissimo con Steven Zhang e per una questione economica. Thiago Motta è un ex molto stimato in casa Inter, altre figure ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 marzo 2023)ieri sera ha lasciato il Tottenham, con una risoluzione consensuale (vedi articolo). Si è parlato subito di opzione Inter per sostituire, ma Venerato da La Domenica Sportiva calma subito le acque. MOMENTO DI ATTESA – Ciro Venerato non dà ildi Antoniocome certo: «La dirigenza dell’Inter, e non mi risulta siano dichiarazioni di facciata, vorrebbero andare avanti con Simoneche ha un altro anno di contratto. Se la porterà in Champions League, nei primi quattro posti, sarà sicuramente sulla panchina nerazzurra. Laddove non ci riuscisse si aprirebbero nuovi scenari: quello diè solo una speranza coi tifosi, perché si è lasciato malissimo con Steven Zhang e per una questione economica. Thiago Motta è un ex molto stimato in casa Inter, altre figure ...

