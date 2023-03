«Conte al Tottenham ha lasciato solo rabbia, Pochettino creava ricordi» (Il Guardian) (Di lunedì 27 marzo 2023) “Una gara di sprint nelle sabbie mobili”. Così il Guardian descrive l’avventura appena terminata di Conte al Tottenham. Provando a spiegarsi il fallimento del tecnico italiano con una serie di domande del tipo “è nato prima l’uovo o la gallina?”: «Cosa è venuto prima al Tottenham? L’angoscia e l’impazienza dei tifosi per la mancanza di vittorie? O l’incapacità dei giocatori di far fronte alla pressione dei tifosi che accende l’angoscia e l’impazienza?» Per Antonio Conte questo stallo s’è tramutato in una mission impossible. Secondo il Guardian “Conte è rimasto vittima della sua reputazione di vincitore seriale, un po’ come uno dei suoi predecessori, José Mourinho”. “Con Conte non c’erano sfumature di grigio. O tutto o niente. E questo non è stato il ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 marzo 2023) “Una gara di sprint nelle sabbie mobili”. Così ildescrive l’avventura appena terminata dial. Provando a spiegarsi il fallimento del tecnico italiano con una serie di domande del tipo “è nato prima l’uovo o la gallina?”: «Cosa è venuto prima al? L’angoscia e l’impazienza dei tifosi per la mancanza di vittorie? O l’incapacità dei giocatori di far fronte alla pressione dei tifosi che accende l’angoscia e l’impazienza?» Per Antonioquesto stallo s’è tramutato in una mission impossible. Secondo ilè rimasto vittima della sua reputazione di vincitore seriale, un po’ come uno dei suoi predecessori, José Mourinho”. “Connon c’erano sfumature di grigio. O tutto o niente. E questo non è stato il ...

