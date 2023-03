Conte | addio Spurs! Rescissione consensuale del contratto

(Di lunedì 27 marzo 2023) Non è mai nato l’amore tra Antonioe il Tottenham. Il rapporto tra l’allenatore e la squadra londinese è sempre stato quasi forzato dalle circostanze, mai davvero spontaneo. Per rendere l’idea, nella sua esperienza in Inghilterra non si è mai visto lo spirito del tecnico leccese mostrato più volte in Italia, audace e viscerale. Il contrario, con gli Spurs è sempre stata una continua difesa del proprio lavoro, proprio a causa del difficile rapporto con la squadra. Con risultati quasi sempre altalenanti,non è riuscito ad instaurare una mentalità vincente a Kane e compagni. Per questi motivi ieri sera è alla fine arrivato l’annuncio ufficiale del club londinese. “Possiamo annunciare che l’allenatore Antonioha lasciato il club di comune accordo. Abbiamo raggiunto la qualificazione alla Champions League nella prima ...

