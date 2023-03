Concorso Comune di San Marco Argentario: 1 Assistente Sociale (Di lunedì 27 marzo 2023) Il Comune di San Marco Argentario ha emesso un Bando di Concorso per la ricerca di 1 Assistente Sociale, Istruttore Direttivo Specialista, in categoria D. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Comune di San Marco Argentario: Concorso per 1 Assistente Sociale L’Assistente Sociale é una delle Figure più importanti dell’asset comunale, si occupa di dare supporto in situazioni di criticità, collabora con i settori istruzione, sport, e amministrazione, per l’inserimento nella società dei cittadini più fragili. Il Bando richiede laurea magistrale in materie sociologiche, esperienza nella mansione, cittadinanza ... Leggi su posizioniaperte (Di lunedì 27 marzo 2023) Ildi Sanha emesso un Bando diper la ricerca di 1, Istruttore Direttivo Specialista, in categoria D. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato.di Sanper 1L’é una delle Figure più importanti dell’asset comunale, si occupa di dare supporto in situazioni di criticità, collabora con i settori istruzione, sport, e amministrazione, per l’inserimento nella società dei cittadini più fragili. Il Bando richiede laurea magistrale in materie sociologiche, esperienza nella mansione, cittadinanza ...

