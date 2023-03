Concorso Comune di Pavia: Bando per 2 Direttore Tecnici (Di lunedì 27 marzo 2023) Il Comune di Pavia ha emesso un Pubblico Concorso per selezionare 2 Direttori Tecnici, in categoria D1, per la gestione di progetti finanziati con fondi del PNRR. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno e determinato. Comune di Pavia: Concorso per 2 Direttori Tecnici Alla Città di Pavia sono stati assegnati fondi del PNRR con lo scopo mettere in campo nuovi progetti e migliorie per una Città sempre più green ed ecologica. Per programmare questi interventi seve personale qualificato, infatti il Comune ha aperto una selezione per 2 Direttori Tecnici a tempo determinato, fino ad un massimo di 5 anni. Il Bando richiede laurea magistrale in materie tecniche, ... Leggi su posizioniaperte (Di lunedì 27 marzo 2023) Ildiha emesso un Pubblicoper selezionare 2 Direttori, in categoria D1, per la gestione di progetti finanziati con fondi del PNRR. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno e determinato.diper 2 DirettoriAlla Città disono stati assegnati fondi del PNRR con lo scopo mettere in campo nuovi progetti e migliorie per una Città sempre più green ed ecologica. Per programmare questi interventi seve personale qualificato, infatti ilha aperto una selezione per 2 Direttoria tempo determinato, fino ad un massimo di 5 anni. Ilrichiede laurea magistrale in materie tecniche, ...

