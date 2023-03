Concorso Comune di Monfalcone: 1 Funzionario Culturale (Di lunedì 27 marzo 2023) Il Comune di Monfalcone ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 1 Funzionario Culturale, in categoria D. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Comune di Monfalcone: Concorso per 1 Funzionario Culturale Il Funzionario Culturale é una Figura Professionale esperta che si occupa, appunto, dell’aspetto Culturale della comunità o città presso il quale é impiegato. Programma eventi, corsi di lingue, intrattenimenti, e talvolta si relazione per addetti culturali esteri. Per partecipare al Bando serve laurea magistrale, competenza, padronanza di lingue straniere, capacità organizzativa, attitudine al team working, buone ... Leggi su posizioniaperte (Di lunedì 27 marzo 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1, in categoria D. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato.diper 1Ilé una Figura Professionale esperta che si occupa, appunto, dell’aspettodella comunità o città presso il quale é impiegato. Programma eventi, corsi di lingue, intrattenimenti, e talvolta si relazione per addetti culturali esteri. Per partecipare al Bando serve laurea magistrale, competenza, padronanza di lingue straniere, capacità organizzativa, attitudine al team working, buone ...

