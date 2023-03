Concorso Comune di Garbagnate Milanese: 1 Manutentore (Di lunedì 27 marzo 2023) Il Comune di Garbagnate Milanese ha emesso un Concorso Pubblico per selezionare 1 Manutentore Collaboratore Tecnico, in categoria B1. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Comune di Garbagnate Milanese: Concorso per 1 Manutentore Se sei un Manutentore con esperienza e vuoi lavorare nella Pubblica Amministrazione questa é l’occasione che fa per te. A Garbagnate Milanese cercano una Figura Professionale che si occupi dell’aspetto manutentivo del Patrimonio Comunale. Per partecipare al Bando serve competenza, capacità organizzative, predisposizione fisica alla mansione, idoneità alla guida di automezzi di proprietà comunale, ... Leggi su posizioniaperte (Di lunedì 27 marzo 2023) Ildiha emesso unPubblico per selezionare 1Collaboratore Tecnico, in categoria B1. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato.diper 1Se sei uncon esperienza e vuoi lavorare nella Pubblica Amministrazione questa é l’occasione che fa per te. Acercano una Figura Professionale che si occupi dell’aspetto manutentivo del Patrimonio Comunale. Per partecipare al Bando serve competenza, capacità organizzative, predisposizione fisica alla mansione, idoneità alla guida di automezzi di proprietà comunale, ...

