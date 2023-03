Concerto Laura Pausini 2023 a Roma: ecco quando, date e biglietti (Di lunedì 27 marzo 2023) Laura Pausini ha annunciato il suo nuovo tour che prenderà il via il 30 giugno e terminerà il 6 aprile del prossimo anno. Una serie di concerti con i quali la cantante vuole festeggiare i suoi 30 anni di carriera. Un grande ritorno live per l’artista che non prende parte a un tour ormai da 4 anni, l’ultimo risale, infatti, al 2019. Il tour della Pausini prende il via a Venezia La Pausini è pronta a fare esibirsi in tutti i principali palasport del mondo dando il via al suo tour in Piazza San Marco a Venezia il 30 giugno, E ancora il 1 e il 2 luglio tornerà a cantare sul palco di Piazza San Marco, mentre il 21 e 22 luglio sarà in Plaza de Espana a Siviglia, l’8 dicembre allo STADIUM DI Rimini e il 12 e 13 dicembre al Palazzo dello sport di Roma, il 19 dicembre al Pala Unical di Mantova, il 22 dicembre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 marzo 2023)ha annunciato il suo nuovo tour che prenderà il via il 30 giugno e terminerà il 6 aprile del prossimo anno. Una serie di concerti con i quali la cantante vuole festeggiare i suoi 30 anni di carriera. Un grande ritorno live per l’artista che non prende parte a un tour ormai da 4 anni, l’ultimo risale, infatti, al 2019. Il tour dellaprende il via a Venezia Laè pronta a fare esibirsi in tutti i principali palasport del mondo dando il via al suo tour in Piazza San Marco a Venezia il 30 giugno, E ancora il 1 e il 2 luglio tornerà a cantare sul palco di Piazza San Marco, mentre il 21 e 22 luglio sarà in Plaza de Espana a Siviglia, l’8 dicembre allo STADIUM DI Rimini e il 12 e 13 dicembre al Palazzo dello sport di, il 19 dicembre al Pala Unical di Mantova, il 22 dicembre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Concerto Laura Pausini 2023 a Roma: ecco quando, date e biglietti - moonflovers : @justoutofspace infatti marzo il nostro crossover, prima ambra poi laura e poi alla fine proprio il nostro concerto ?? - sofiteallapesca : ho preso i biglietti per le date di Roma di Laura e veramente ancora non realizzo, a dicembre la vedo, concerto, live, sto impazzendo - Emanuele676 : @laMasthra @Cinguetterai Assurdo, hanno un concerto di Laura Pausini a due metri, è vergognoso! - LaRonnie_ : Non vedo l’ora di andare al concerto di Laura, conto i giorni e i minuti -