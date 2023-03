Compiti per casa? In Italia il doppio rispetto ad altri Paesi in Europa (Di lunedì 27 marzo 2023) I genitori Italiani si trovano spesso ad affrontare un'enorme quantità di Compiti assegnati ai loro figli, e non esitano a criticare gli insegnanti per averne assegnato troppi. Ma cosa accade all'... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 27 marzo 2023) I genitorini si trovano spesso ad affrontare un'enorme quantità diassegnati ai loro figli, e non esitano a criticare gli insegnanti per averne assegnato troppi. Ma cosa accade all'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VerFilippo : Il #Colombo in attacco a 2 (Italia U21, insomma) lo vedo leggermente meglio. Per me non è adatto al ruolo di unica… - AdesadesSanctis : RT @matmosciatti11: • Mattina: scuola • Pomeriggio: allenamento o competizione • Sera: compiti Volevo iniziare la settimana ricordandovi… - _Lela79_ : È passato uno in bici con la maglia degli Iron e un Invicta in spalla... Cazzo non ho fatto i compiti per domani! Ah no - cremaonline : Crema due, alfabetizzazione per stranieri adulti e spazio compiti. La scuola di Ombriano diventa centro civico - Lea_Sakura1 : @DalilaInzerillo @Ilaria07525129 @tblu56 @holdme2night per me è più bravo mattia e se vogliamo dirla tutto con i co… -