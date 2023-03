Come sta Daniele Scardina oggi? Le condizioni di salute del pugile (Di lunedì 27 marzo 2023) Daniele Scardina non è più in pericolo di vita. Il 30enne pugile professionista, il 28 febbraio scorso, ha avuto un malore per il quale si è temuto il peggio. Il giovane sportivo è stato operato d’urgenza alla testa e dopo un mese esatto è finalmente potuto uscire dalla terapia intensiva. Il messaggio del fratello del pugile che rassicura i suoi fan A dare la notizia è stato il fratello Giovanni in un messaggio: “Le condizioni di Daniele continuano a migliorare. La battaglia non è finita, però non è più in pericolo di vita. Impossibile trovare parole per ringraziare l’équipe medica della terapia intensiva dell’Istituto clinico Humanitas. Impossibile è anche descrivere la gratitudine che proviamo per il nostro Dio che ha accompagnato i medici, Daniele e tutti noi”. I ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 marzo 2023)non è più in pericolo di vita. Il 30enneprofessionista, il 28 febbraio scorso, ha avuto un malore per il quale si è temuto il peggio. Il giovane sportivo è stato operato d’urgenza alla testa e dopo un mese esatto è finalmente potuto uscire dalla terapia intensiva. Il messaggio del fratello delche rassicura i suoi fan A dare la notizia è stato il fratello Giovanni in un messaggio: “Ledicontinuano a migliorare. La battaglia non è finita, però non è più in pericolo di vita. Impossibile trovare parole per ringraziare l’équipe medica della terapia intensiva dell’Istituto clinico Humanitas. Impossibile è anche descrivere la gratitudine che proviamo per il nostro Dio che ha accompagnato i medici,e tutti noi”. I ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : In Germania maxi sciopero per chiedere l’aumento dei salari. “Escalation sul modello francese” - rubio_chef : Basta propaganda, basta menzogne! Gli israeliani stanno facendo l’inferno solo per non ritrovarsi come sono sempre… - Agenzia_Ansa : Landini: 'Il livello di precarietà e di frantumazione dei diritti non è mai stato alto come in questa fase e sta cr… - SilviaColli00 : RT @AleCaruso87: che tristezza che non ci sia nessuna traccia di daniele in nessun daytime come se non fosse mai esistito,neanche chiedere… - bluduejesopazz : @Laly_91_ Mi sembra chiaro che tutto ciò è per la minacce di Daniele e da quello che vedo secondo c'è stata una sor… -