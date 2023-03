Come ha fatto Karius a finire al Liverpool? Il mistero sul fidanzato di Diletta Leotta (Di lunedì 27 marzo 2023) Loris Karius è tornato a far parlare di sé per la sua relazione con Diletta Leotta dopo un periodo davvero nero tra i pali. Di sicuro non entrerà nella storia Come il miglior portiere di sempre nel mondo del calcio, anzi con tutta probabilità Loris Karius verrà per sempre sbeffeggiato per quella pazzesca finale di Champions League. Nel 2018 non si parlava davvero di altro se non delle sue due clamorose papere che hanno affossato il Liverpool nella finalissima contro il Real Madrid. Eppure per poter giocare una partita così importante bisogna anche essere bravi a farsi acquistare da determinate società. Cerchiamo allora di capire insieme che cosa è successo per fare in modo che Karius diventasse il titolare di una grande squadra Come il ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 27 marzo 2023) Lorisè tornato a far parlare di sé per la sua relazione condopo un periodo davvero nero tra i pali. Di sicuro non entrerà nella storiail miglior portiere di sempre nel mondo del calcio, anzi con tutta probabilità Lorisverrà per sempre sbeffeggiato per quella pazzesca finale di Champions League. Nel 2018 non si parlava davvero di altro se non delle sue due clamorose papere che hanno affossato ilnella finalissima contro il Real Madrid. Eppure per poter giocare una partita così importante bisogna anche essere bravi a farsi acquistare da determinate società. Cerchiamo allora di capire insieme che cosa è successo per fare in modo chediventasse il titolare di una grande squadrail ...

