Come cambia la classifica di Jannik Sinner a Miami: le proiezioni del ranking ATP in vista di Rublev (Di lunedì 27 marzo 2023) Nel terzo turno del torneo di tennis ATP Masters 1000 di Miami, in Florida (USA), Jannik Sinner, che aveva usufruito di un bye all’esordio e poi aveva superato il serbo Laslo Djere, ha battuto questa notte il bulgaro Grigor Dimitrov per 6-3 6-4. Con questo successo Sinner ha incamerato ulteriori 45 punti per il ranking ATP, per un totale di 90, portandosi a quota 2835, pur restando al 10° posto virtuale. L’azzurro ora incontrerà il russo Andrey Rublev agli ottavi (altri 90 punti in palio), ed eventualmente ai quarti potrebbe esserci Botic van de Zandschulp (altri 180) o il finlandese Emil Ruusuvuori. In semifinale potrebbe esserci ancora lo spagnolo Carlos Alcaraz, e la sfida metterebbe in palio 240 punti, da aggiungersi ai 360 già incamerati dai quattro semifinalisti, mentre ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023) Nel terzo turno del torneo di tennis ATP Masters 1000 di, in Florida (USA),, che aveva usufruito di un bye all’esordio e poi aveva superato il serbo Laslo Djere, ha battuto questa notte il bulgaro Grigor Dimitrov per 6-3 6-4. Con questo successoha incamerato ulteriori 45 punti per ilATP, per un totale di 90, portandosi a quota 2835, pur restando al 10° posto virtuale. L’azzurro ora incontrerà il russo Andreyagli ottavi (altri 90 punti in palio), ed eventualmente ai quarti potrebbe esserci Botic van de Zandschulp (altri 180) o il finlandese Emil Ruusuvuori. In semifinale potrebbe esserci ancora lo spagnolo Carlos Alcaraz, e la sfida metterebbe in palio 240 punti, da aggiungersi ai 360 già incamerati dai quattro semifinalisti, mentre ...

