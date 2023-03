Come cambia il tabellone di Jannik Sinner a Miami con l’eliminazione di Casper Ruud (Di lunedì 27 marzo 2023) Procede spedita la marcia di Jannik Sinner nel torneo ATP Masters1000 2023 di Miami. Il nativo di San Candido si è sbarazzato per 6-3, 6-4 del veterano bulgaro Grigor Dimitrov, qualificandosi per gli ottavi di finale che andranno in scena martedì 28 marzo. Il tabellone dell’azzurro ha subito una profondo cambiamento, essendo stata eliminata la testa di serie n.3. Parliamo infatti del norvegese Casper Ruud, n.4 del mondo che si è arreso al 3° turno per 6-3, 4-6, 4-6 all’olandese Botic van de Zandschulp: il campione scandinavo, che nel 2022 giunse in finale agli US Open, in questa nuova stagione sta facendo veramente tanta fatica ad esprimersi sul cemento. A questo punto l’ostacolo principale per Sinner in vista di una possibile rivincita in semifinale ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023) Procede spedita la marcia dinel torneo ATP Masters1000 2023 di. Il nativo di San Candido si è sbarazzato per 6-3, 6-4 del veterano bulgaro Grigor Dimitrov, qualificandosi per gli ottavi di finale che andranno in scena martedì 28 marzo. Ildell’azzurro ha subito una profondomento, essendo stata eliminata la testa di serie n.3. Parliamo infatti del norvegese, n.4 del mondo che si è arreso al 3° turno per 6-3, 4-6, 4-6 all’olandese Botic van de Zandschulp: il campione scandinavo, che nel 2022 giunse in finale agli US Open, in questa nuova stagione sta facendo veramente tanta fatica ad esprimersi sul cemento. A questo punto l’ostacolo principale perin vista di una possibile rivincita in semifinale ...

