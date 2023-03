Colpo di coda dell’inverno, poi torna l’anticiclone: il meteo della settimana (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – L’inverno con un’ondata di maltempo si riaffaccia sull’Italia questa settimana prima dell’arrivo dell’anticiclone. Il mese di marzo è spesso caratterizzato da bruschi cambi del tempo. L’atmosfera si prepara a entrare in modalità primavera, pertanto subisce degli attacchi da quell’inverno che nei mesi scorsi ha fatto fatica a imporsi sull’Italia, se non per alcuni brevi periodi. Una difficoltà causata dall’ingombro dell’anticiclone africano. Nelle prossime ore un sussulto invernale attraverserà dunque il nostro Paese con un ciclone alimentato da aria artica. Antonio Sanò, fondatore de iLmeteo.it, avvisa che il transito del vortice non sarà certo indolore dato che gran parte delle regioni stanno vivendo un periodo piuttosto mite grazie all’aria calda contenuta nell’alta pressione che ci sta interessando ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – L’inverno con un’ondata di maltempo si riaffaccia sull’Italia questaprima dell’arrivo del. Il mese di marzo è spesso caratterizzato da bruschi cambi del tempo. L’atmosfera si prepara a entrare in modalità primavera, pertanto subisce degli attacchi da quell’inverno che nei mesi scorsi ha fatto fatica a imporsi sull’Italia, se non per alcuni brevi periodi. Una difficoltà causata dall’ingombro delafricano. Nelle prossime ore un sussulto invernale attraverserà dunque il nostro Paese con un ciclone alimentato da aria artica. Antonio Sanò, fondatore de iL.it, avvisa che il transito del vortice non sarà certo indolore dato che gran parte delle regioni stanno vivendo un periodo piuttosto mite grazie all’aria calda contenuta nell’alta pressione che ci sta interessando ...

