La due giorni del fumetto e del "vintage - pop" ha riempito di appassionati, editori e autori i padiglioni del Polo Fiere di Lucca. Una formula azzeccata... che certifica ancora una volta la sua imbattibilità stagionale,il ventiduesimostagionale. Ma la cornice di festa non ha deluso le aspettative, in una palestra di Folzano che ...Si è chiusa con uno straordinariola due giorni del festival dedicato al fumetto e alle culture vintage - pop. I complimenti di Claudio Villa, protagonista della mostra per i 75 anni di Tex

“Collezionando”, un successo nel percorso verso Lucca Comics & Games LA NAZIONE

"Collezionando" 2023 ha chiuso i battenti dopo due giorni dedicati agli amanti del fumetto (al Polo Fiere di Lucca) con tanti spunti avvincenti: dalla mostra di Cavezzali all'incontro "texiano" con ...