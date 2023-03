Cnr | fotografato per la prima volta lo stato chirale delle molecole

(Di lunedì 27 marzo 2023) Un team di ricerca internazionale, guidato dall’Istituto di fotonica e nanotecnologie del Cnr di Milano, ha utilizzato un approccio innovativo per indagare la chiralità di una molecola, proprietà essenziale per sviluppare soluzioni innovative nei campi della scienza dei materiali e della farmaceutica e nei processi di catalisi. Lo studio, i cui risultati sono pubblicati su Physical Review X, ècondotto nei laboratori del Sincrotrone Elettra di Trieste in cui si trova il laser a elettroni liberi FERMI: uno strumento di ultima generazione tramite il quale èpossibile, per la, “fotografare”, nel corso di un processo ultraveloce, la proprietà della chiralità a livello di singoli atomi. “Una molecolanon è sovrapponibile alla sua immagine speculare – spiega Caterina Vozzi, ...

