Click day per 83.000 lavoratori stranieri in Italia (Di lunedì 27 marzo 2023) - Oggi il Click - day per la presentazione delle domande per 83mila lavoratori extracomunitari previsti dal decreto flussi. Tutti i posti disponibili esauriti in ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 27 marzo 2023) - Oggi il- day per la presentazione delle domande per 83milaextracomunitari previsti dal decreto flussi. Tutti i posti disponibili esauriti in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Oggi è il click day: attesi 82.705 ingressi previsti dal decreto flussi. Metà dei lavoratori nelle aziende agricole… - RR96125027 : Click day per 83000 clandestini! Servono lavoratori dice Coldiretti!!!! Bene … i lavoratori ci sono..tutti i percet… - milanomagazine : Scatta ufficialmente il click day per la presentazione in via esclusivamente telematica delle domande per gli 82.70… - ItaliaOggi : Domande di ingresso lavoratori extracomunitari, click day in overbooking - - ilpost : Le regole del governo Meloni per facilitare l’immigrazione regolare -