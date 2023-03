Claudio Baglioni, partecipazioni da record per Tuttocuore (Di lunedì 27 marzo 2023) Claudio Baglioni, boom di partecipazioni al suo Tuttocuore: conclusi i casting Si sono concluse ieri, domenica 26 marzo, a Roma, le giornate di casting per gli artisti, ballerini e acrobati, che si esibiranno sul palco dei concerti multidisciplinari di “aTuttocuore”, il tour di maxieventi di Claudio Baglioni, allo STADIO CENTRALE del FORO ITALICO a ROMA (21-22-23 e 28-29-30 settembre 2023), all’ARENA di VERONA (5-6-7 ottobre 2023) e al VELODROMO PAOLO BORSELLINO di PALERMO (12-13-14 ottobre 2023). Sono stati 2000 i performer che si sono proposti e 1000 coloro che si sono esibiti in occasione dei casting: tra di loro, i selezionati, attraverso le valutazioni e le scelte del direttore artistico e regista dello show, Giuliano Peparini. Claudio ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 27 marzo 2023), boom dial suo: conclusi i casting Si sono concluse ieri, domenica 26 marzo, a Roma, le giornate di casting per gli artisti, ballerini e acrobati, che si esibiranno sul palco dei concerti multidisciplinari di “a”, il tour di maxieventi di, allo STADIO CENTRALE del FORO ITALICO a ROMA (21-22-23 e 28-29-30 settembre 2023), all’ARENA di VERONA (5-6-7 ottobre 2023) e al VELODROMO PAOLO BORSELLINO di PALERMO (12-13-14 ottobre 2023). Sono stati 2000 i performer che si sono proposti e 1000 coloro che si sono esibiti in occasione dei casting: tra di loro, i selezionati, attraverso le valutazioni e le scelte del direttore artistico e regista dello show, Giuliano Peparini....

