Cina, il dispositivo che manda baci a distanza: "Le videochiamate non bastano più. Presto anche in Italia" (Di lunedì 27 marzo 2023) Un dispositivo in grado di simulare i baci tra due persone, con tanto di labbra di silicone per imitare quelle di una persona reale. Si chiama Mua il prodotto lanciato a fine gennaio da una startup cinese. Al modico costo di 290 yuan (circa 40 euro), promette di far provare l'esperienza del bacio anche tra due persone a chilometri di distanza. A idearlo è stato il 31enne Zhao Jianbo, che in un'intervista a Repubblica ha detto di aver trovato in parte ispirazione nelle difficoltà create dalle restrizioni anti-covid. "Voglio che il mio paese sia la culla di un gadget del genere che, sono sicuro, diventerà popolare in tutto il mondo", ha sottolineato Zhao, che si è laureato proprio con una tesi sulla mancanza di intimità fisica durante le videochiamate. La sua creazione è dotata di finte ...

