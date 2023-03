Cina, cittadino giapponese arrestato per spionaggio (Di lunedì 27 marzo 2023) La Cina ha riferito che un cittadino giapponese e' stato arrestato di recente perche' "sospettato di essere impegnato in attivita' di spionaggio". E' quanto ha detto la portavoce del ministero degli ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) Laha riferito che une' statodi recente perche' "sospettato di essere impegnato in attivita' di". E' quanto ha detto la portavoce del ministero degli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LennyBusker3 : China says Japanese national held for espionage Cina sostiene che il cittadino giapponese trattenuto dalle autorit… - Bianca34874951 : RT @rtl1025: ?? La Cina ha riferito che un cittadino giapponese è stato arrestato di recente perchè 'sospettato di essere impegnato in attiv… - giulianabianco4 : RT @rtl1025: ?? La Cina ha riferito che un cittadino giapponese è stato arrestato di recente perchè 'sospettato di essere impegnato in attiv… - rtl1025 : ?? La Cina ha riferito che un cittadino giapponese è stato arrestato di recente perchè 'sospettato di essere impegna… - Sasha_Afganets : Due milioni di libri in libera consultazione, bevendo un tè o un caffè. Ecco la biblioteca cinese presentata da un… -