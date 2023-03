(Di lunedì 27 marzo 2023) Una domenica da dimenticare per, impegnato con ambizione nella Gand-Wevelgem. Quando al traguardo mancavano 142 km, il campione di Verbania è caduto in una curva verso destra, mentre si trovava nella parte alta del plotone. Il colpo preso all’altezza delha suggerito al due-volte iridato nelle crono di abbandonare la Classica belga. E così, dopo il secondo posto nella Milano-Sanremo dove l’amarezza per aver assaporato il successo, andato poi al fuoriclasse olandese Mathieu van der Poel, era stata molta, la pioggia domenicale ha giocato un brutto scherzo al corridore nostrano. Tuttavia, stando a quanto riportato dastesso e dalla, che ha dovuto fare i conti anche con il ritiro di Micha? Kwiatkowski, non è in pericolo la partecipazione alle ...

Ciclismo, la Ineos Grenadiers tranquillizza sulle condizioni di Filippo Ganna: "Solo un lieve gonfiore al ginocchio" OA Sport

