Ciclismo, Attraverso le Fiandre 2023: data, orari, diretta tv e streaming (Di lunedì 27 marzo 2023) Mercoledì 29 marzo è il giorno della Attraverso le Fiandre 2023, nota in patria con il nome di Dwars door Vlaanderen. La corsa belga, con i suoi 185,6 chilometri da Roeselare a Waregem, rappresenta l’ultimo antipasto prima del Giro delle Fiandre in programma quattro giorni dopo. Undici muri e otto settori in pavè caratterizzano questo appuntamento, che lo scorso anno vide la vittoria di Mathieu Van der Poel. Il campione uscente non sarà della partita, ma non mancano comunque i big all’interno della startlist. Da Alaphilippe a Pidcock e Pedersen passando per Bettiol, Vanmarcke e Van Baarle senza dimenticare tutti i velocisti che vorranno provare a giocarsi le proprie carte. orari, TV E streaming – I corridori prenderanno il via dal chilometro zero alle ore 12:05, con l’arrivo a Waregem ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 marzo 2023) Mercoledì 29 marzo è il giorno dellale, nota in patria con il nome di Dwars door Vlaanderen. La corsa belga, con i suoi 185,6 chilometri da Roeselare a Waregem, rappresenta l’ultimo antipasto prima del Giro dellein programma quattro giorni dopo. Undici muri e otto settori in pavè caratterizzano questo appuntamento, che lo scorso anno vide la vittoria di Mathieu Van der Poel. Il campione uscente non sarà della partita, ma non mancano comunque i big all’interno della startlist. Da Alaphilippe a Pidcock e Pedersen passando per Bettiol, Vanmarcke e Van Baarle senza dimenticare tutti i velocisti che vorranno provare a giocarsi le proprie carte., TV E– I corridori prenderanno il via dal chilometro zero alle ore 12:05, con l’arrivo a Waregem ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... F1RaiContext : @cirubit Anni, anni e anni di pre-eventi sportivi condotti da lui. Non solo la Formula 1, ma il calcio, il ciclismo… - ILENIALazzaro : RT @Lucianone73: #eurosportciclismo comunque il ciclismo,anche femminile,visto dal vero come al trofeo Binda,è difficile riconoscere le rag… - Lucianone73 : #eurosportciclismo comunque il ciclismo,anche femminile,visto dal vero come al trofeo Binda,è difficile riconoscere… -