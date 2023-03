''Ciao, gigante'': Minà, il cordoglio sui social (Di lunedì 27 marzo 2023) Gianni Minà è morto a 84 anni dopo una breve malattia cardiaca. Il ricordo del celebre giornalista, scrittore e conduttore sui ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 27 marzo 2023) Gianniè morto a 84 anni dopo una breve malattia cardiaca. Il ricordo del celebre giornalista, scrittore e conduttore sui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoASR86 : Un gigante del giornalismo italiano e mondiale, in un mondo di pennivendoli e lacchè. Ciao #GianniMinà - GeaPetrini : RT @Antonio_DiSiena: Ci ha lasciato #GianniMinà, ultimo vero giornalista italiano. Un gigante in mezzo ai nani che ha saputo raccontare com… - DanyRoss70 : RT @GiuseLatorraca2: Mi spiace! Gianni Miná era un gigante del giornalismo. Ho un ricordo personale. Lo ricordo 10 anni fa dal vivo a Rom… - dajesecco : “Eravamo io Fidel, Sergio Leone, Compay Segundo,Mohammed Alì,De Niro” storie che agli sprovveduti che non conosceva… - eErgaOmnes : RT @Antonio_DiSiena: Ci ha lasciato #GianniMinà, ultimo vero giornalista italiano. Un gigante in mezzo ai nani che ha saputo raccontare com… -