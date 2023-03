Chris Martin ha eliminato la cena dal suo piano alimentare

(Di lunedì 27 marzo 2023)ha raccontato di averladal suoseguendo l’esempio di Bruce Springsteen. Intanto la sua ex ha parlato di digiuno intermittente, scatenado non poche polemiche sui social. Ancheha scelto di saltare la, eliminandola dal suo. Una scelta effettuata tempo addietro da un’altra icona musicale, quale Bruce Springsteen. Il frontman dei Coldplay ha raccontato di avere scelto proprio il cantautore come fonte d’ispirazione e di aver cosìlacome appuntamento quotidiano a tavola.. Crediti: Ansa – VelvetMagA confessare la sua nuova abitudine ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadioDueLaghi : Sorpresa a un concerto dei Coldplay, dove Chris Martin ha suonato alcuni frammenti del brano Turuturu. Ecco il vide… - coma_girl : A Chrisse, ce sei caduto co tutte le scarpe, Bruce te vole vedè lungo sotto l'alberi pizzuti. - Liana_ARoBtTH : Io non accetto di dormire un'ora in meno stanotte. Maledetto nonno di Chris Martin..... - VanityFairIt : Chris Martin: «Salto la cena». Ecco il suo digiuno intermittente - YellowLorca : la maledizione di chris martin e della smart automatica non prestata -

... vacanze di Natale in Sicilia (con la famiglia di lei) - Diletta Leotta e Loris Karius, amore a Miami Articoli più lettie la dieta del digiuno intermittente: "Salto la cena: me lo ha ...Articoli più lettie la dieta del digiuno intermittente: "Salto la cena: me lo ha insegnato Bruce Springsteen" di Alice Politi Il dentifricio diventato virale, che in 3 giorni ti ...A parte Fernando Alonso , che con una Astonin netta crescita è riuscito in entrambe le ... Nonostante questo strapotere, il Team principal della Red Bull,Horner , non abbassa la guardia e ...

Chris Martin e la dieta del digiuno intermittente: «Salto la cena: me lo ha insegnato Bruce Springsteen» Vanity Fair Italia

Gwyneth Paltrow alla sbarra per testimoniare al processo riguardante l' incidente in montagna con uno sciatore. L'attrice era andata via senza prestare soccorso perché era convinta che l'uomo la voles ...Il frontman dei Maneskin Damiano David “il musicista italiano più famoso del mondo”, come lui stesso si definisce “al netto dei calciatori e di qualche personaggio della moda” ha accettato di essere m ...