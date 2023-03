Chi va in finale stasera al Grande Fratello vip? Nikita favorita, ma Tavassi spera (Di lunedì 27 marzo 2023) Chi va in finale stasera al Grande Fratello vip? Ci siamo, questa sera andrà in onda la semifinale del Gf vip e scopriremo chi sarà il quarto finalista. In nomination ci sono tutti i vipponi rimasti (eccetto i tre finalisti): il più votato volerà in finale, mentre il meno votato dovrà abbandonare immediatamente la casa. ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Chi va inal? Ci siamo, questa sera andrà in onda la semidel Gfe scopriremo chi sarà il quarto finalista. In nomination ci sono tutti iponi rimasti (eccetto i tre finalisti): il più votato volerà in, mentre il meno votato dovrà abbandonare immediatamente la casa. ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LinoGuanciale : Che finale di puntata! Chi ci sarà domani per l'ultima serata? #IlCommissarioRicciardi2 - GrandeFratello : #GFVIP torna DOMANI con un nuovo carico di emozioni: siete già pronti a scoprire chi si aggiudicherà il terzo posto… - GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Alberto, Andrea, Milena, Nikita, Onestini e Tavas… - Annageryfabi : RT @iostoconikita: Chi non sa creare e-mail per votare, votate tramite SMS al 477.000.2 con il nome Nikita, scrivete bene Nikita, votate e… - Giada230704 : RT @ssheisalady: lui deve dare una culata in faccia a chi ha detto di non vederlo in finale -