Chi la dura la vince: prende la patente a 69 anni, dopo 960 tentativi (Di lunedì 27 marzo 2023) Probabilmente era diventata una sfida con sé stessa. Nonostante le difficoltà e i fallimenti per lei era diventata una questione di principio prendere la patente. E nonostante le ‘bocciature’ ha insistito finché dopo tre anni e 959 tentativi falliti a 69 anni è riuscita nel suo obiettivo. Il progetto, perché, di un vero e proprio piano per raggiungere l’agognata meta, è nato nel 2005. All’epoca tentò per la prima volta l’esame scritto, senza riuscire. Da lì è iniziata una lunga sequenza di tentativi e fallimenti fino a quando, finalmente, è riuscita a conseguire la patente di guida. La storia della fruttivendola che dopo 959 tentativi ha preso la patente La storia della 69enne Cha Sa-Soon, ha fatto il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 marzo 2023) Probabilmente era diventata una sfida con sé stessa. Nonostante le difficoltà e i fallimenti per lei era diventata una questione di principiore la. E nonostante le ‘bocciature’ ha insistito finchétree 959falliti a 69è riuscita nel suo obiettivo. Il progetto, perché, di un vero e proprio piano per raggiungere l’agognata meta, è nato nel 2005. All’epoca tentò per la prima volta l’esame scritto, senza riuscire. Da lì è iniziata una lunga sequenza die fallimenti fino a quando, finalmente, è riuscita a conseguire ladi guida. La storia della fruttivendola che959ha preso laLa storia della 69enne Cha Sa-Soon, ha fatto il ...

