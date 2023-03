Chi è Teo Bordagni, il marito di Nina Soldano (Di lunedì 27 marzo 2023) Vi riveliamo tutto quello che c’è da sapere sul marito di Nina Soldano, Teo Bordagni. Lui è un ingegnere originario di Torino e ha 46 anni, 12 in meno della moglie (classe 1963). I due sono sposati dal 2016, ma sono una coppia dal 2010, quando si sono conosciuti grazie a un like messo da Nina a un post Facebook dell’attuale marito; a quel like sono seguiti due mesi di chat prima che i due si incontrassero di persona per poi innamorarsi. Dopo cinque anni di convivenza, Teo le ha chiesto di sposarlo organizzando un finto evento benefico a Posillipo, grazie anche alla collaborazione dei colleghi di lei, che è nota per il ruolo di Marina Giordano in Un posto al sole. Il 19 aprile del 2016, Nina e Teo hanno coronato il loro sogno d’amore sposandosi a New York; una città ... Leggi su cinemaserietv (Di lunedì 27 marzo 2023) Vi riveliamo tutto quello che c’è da sapere suldi, Teo. Lui è un ingegnere originario di Torino e ha 46 anni, 12 in meno della moglie (classe 1963). I due sono sposati dal 2016, ma sono una coppia dal 2010, quando si sono conosciuti grazie a un like messo daa un post Facebook dell’attuale; a quel like sono seguiti due mesi di chat prima che i due si incontrassero di persona per poi innamorarsi. Dopo cinque anni di convivenza, Teo le ha chiesto di sposarlo organizzando un finto evento benefico a Posillipo, grazie anche alla collaborazione dei colleghi di lei, che è nota per il ruolo di Marina Giordano in Un posto al sole. Il 19 aprile del 2016,e Teo hanno coronato il loro sogno d’amore sposandosi a New York; una città ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cinemaserietvit : Chi è Teo Bordagni, il marito di Nina Soldano - lu___01 : @matte0maso @theMilanZone_ @cmdotcom Teo devi avere gente del vivaio per le liste, tu vuoi cacciare Pobega Gabbia ecc poi con chi restiamo? - mrspaolina : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 23.03.2023 Teo è stato portato al rifugio ieri sera dalle guardie Ages. Non ha microchip in compenso è talmente ma… - eele_naa : @Texosexxo @toninorudiger @ASubumanoo Ma chi mi segnala teo senza di me qua siete tutti morti - alfinivola : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 23.03.2023 Teo è stato portato al rifugio ieri sera dalle guardie Ages. Non ha microchip in compenso è talmente ma… -