Chi è Rosanna Fratello, la cantante e attrice ospite a Oggi è un altro giorno (Di lunedì 27 marzo 2023) ? Elda Rosanna Fratello (San Severo, 26 marzo 1951) è una cantante e attrice. Ancora bambina si trasferisce a Cinisello Balsamo, la città in cui trascorre l’infanzia e l’adolescenza; il padre crea in quel comune una piccola azienda di ossidazione anodica che gestisce insieme al figlio (e Fratello di Rosanna) Antonio. Incomincia la carriera di cantante nel 1967, dopo aver firmato un contratto con la Arlecchino di Enzo Amadori, che le fa incidere tre canzoni in una raccolta di brani del Festival di Sanremo 1967, È più forte di me, Devi avere fiducia in me e Quando dico che ti amo. Nello stesso anno, a dicembre, vince la seconda edizione del Festival della Canzone Italiana di Santa Sofia di Romagna. Alla fine del 1968 Rosanna Fratello, ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 marzo 2023) ? Elda(San Severo, 26 marzo 1951) è una. Ancora bambina si trasferisce a Cinisello Balsamo, la città in cui trascorre l’infanzia e l’adolescenza; il padre crea in quel comune una piccola azienda di ossidazione anodica che gestisce insieme al figlio (edi) Antonio. Incomincia la carriera dinel 1967, dopo aver firmato un contratto con la Arlecchino di Enzo Amadori, che le fa incidere tre canzoni in una raccolta di brani del Festival di Sanremo 1967, È più forte di me, Devi avere fiducia in me e Quando dico che ti amo. Nello stesso anno, a dicembre, vince la seconda edizione del Festival della Canzone Italiana di Santa Sofia di Romagna. Alla fine del 1968, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosanna_toscano : @Ci1812 in effetti, non bisognerebbe mai andare sul personale nel criticare la politica e le sue scelte, però quest… - AnassAmdi : ma chi cazzo è rosanna? - Giulicat1512 : @maiocchirosanna Vero Rosanna . . .lui vive nel cuore e nella mente di chi lo ha conosciuto ed apprezzato per il su… - rosanna_357 : @NinaRicci_us In ogni società di esseri viventi la Natura si ripete: c’è chi è nei guai, chi rimane indifferente e… - BianiElisabetta : @romano2160 @Stefanialove_of Eh del resto c’è chi come Rosanna Romano invece di preoccuparsi di una donna che sta m… -