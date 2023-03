Chi è Rocco Papaleo? Età, carriera, moglie, figlio, curiosità, Instagram (Di lunedì 27 marzo 2023) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Rocco Papaleo è un attore comico, ma anche regista e sceneggiatore, oltre che showman italiano in grado di intrattenere e farsi seguire da milioni di persone. Conosciamolo meglio: ecco chi è. L’attore originario della Basilicata è uno degli interpreti più apprezzati e acclamati negli ultimi anni, in particolare per i ruoli comici e per il Leggi su youmovies (Di lunedì 27 marzo 2023) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è un attore comico, ma anche regista e sceneggiatore, oltre che showman italiano in grado di intrattenere e farsi seguire da milioni di persone. Conosciamolo meglio: ecco chi è. L’attore originario della Basilicata è uno degli interpreti più apprezzati e acclamati negli ultimi anni, in particolare per i ruoli comici e per il

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anfesiam : rocco fatti una cesta di cazzi tuoi chiamo bocchinaro chi mi pare - 62_rocco : @michele_geraci assurdo, il CEO di Tik Tok ha risposto in modo a essere severi OTTIMO, chi non è stata all'altezza… - rocco_lando : @Efbi67 @DavideR46325615 Ma chi pensava che fosse? Il maggiordomo? - Brando66859060 : Mi dispiace Marco, ma io quel programma di merda lo guardo col cazzo, piuttosto mi rivedo su RaiPlay l'ennesima rep… - rocco_lando : @Arianna42843157 @Giancky26 @FmMosca Chi? I Sindacati? Con tutti i soldi che prendono perché mettersi in discussion… -