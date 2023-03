Chi è Pia Klemp, la comandante della nave di Banksy in stato di fermo a Lampedusa (Di lunedì 27 marzo 2023) “Ciao Pia, ho letto la tua storia sui giornali. Mi sembri un tipo tosto”. Con queste parole, stando al Corriere della Sera, avrebbe avuto inizio la collaborazione tra Pia Klemp e Banksy, che le avrebbe affidato il comando della nave Louise Michel – ora in stato di fermo a Lampedusa con l’accusa di aver violato ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 marzo 2023) “Ciao Pia, ho letto la tua storia sui giornali. Mi sembri un tipo tosto”. Con queste parole, stando al CorriereSera, avrebbe avuto inizio la collaborazione tra Pia, che le avrebbe affidato il comandoLouise Michel – ora indicon l’accusa di aver violato ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : 'Sono un’antifascista e ho deciso da che parte stare'. Chi è Pia Klemp, la capitana della nave di Banksy - vinierm : RT @sole24ore: ?? Chi è #PiaKlemp, la comandante della #nave di #Banksy: - EnricoAncillott : RT @LBasemi: Chi è Pia Klemp, la comandante della nave di Banksy? Tedesca come Carola Rackete, studi in biologia marina. È accusata di favo… - DanielaVecchi5 : RT @ChiranAngelgela: Chi è Pia Klemp, la capitana della nave ong Louise Michel | Sky TG24 Capitana, mia capitana #FreeLouiseMichel #Solid… - omicron54 : RT @DalilaAdrower: «Non considero il salvataggio in mare come un’azione umanitaria ma come parte di una lotta #antifascista» #PiaKlemp la… -