Chi è Nicola Di Bari | ospite a Oggi è un altro giorno

(Di lunedì 27 marzo 2023)Di, pseudonimo di MicheleScommegna (Zapponeta, 29 settembre 1940), è un cantautore italiano. È il quarto cantante che ha vinto il Festival di Sanremo per due edizioni consecutive, nel 1971 (con Il cuore è uno zingaro) e nel 1972 (con I giorni dell’arcobaleno), vincendo anche Canzonissima nel 1971. È inoltre uno dei cantanti italiani più noti all’estero, in particolare in America Latina. Alcuni suoi brani sono diventati degli evergreen della musica italiana, al punto di essere stati reincisi in anni successivi da altri artisti: ad esempio Chitarra suona più piano, incisa da Mina nell’album Uiallalla, o La prima cosa bella, interpretata da Malika Ayane per la colonna sonora dell’omonimo film. Nelle sue canzoni si ritrova spesso il tema dell’emigrazione e il sentimento di grande attaccamento alla terra natia e alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nicola_nicola64 : RT @SereDomenici: Mannocchi, chi? Ma per favore. - Il_Sovrano : RT @ItaliaNewsTW: - ItaliaNewsTW : - nicola_severini : @SusannaCeccardi Chi parla di sostituzione??? - nicola_barbato : @Gabriele_Rosso e infatti in piazza ci va una minoranza. della quale raramente fa parte chi magnifica i francesi dal suo divano ?? -

'Ringraziamo Schüco per la fiducia che ripone in site By site - commentaBruno , CEO e ... Nella lista che segue, i nomi diha partecipato al progetto. Agenzia: site By site Creative ...Diversi testimoni dicono: ho visto al mercatoalle 10.30… L'altro: 'Amico, è ... Pertanto le royalties maturate per la messa in onda della farsa ale diamo Ai masai Ma non scherziamo....Energia e uno dei più accreditati esperti italiani di fonti energetiche di origine fossile e... Sottoposto a tutti i partecipanti e avorrà sottoscriverlo on - line, sarà poi trasmesso ai ...

Chi sono Nicola Maione e Luigi Lovaglio, presidente e Ad di Mps The Watcher Post

Il ministro della Giustizia francese Eric Dupond-Moretti li chiama «terroristi, assassini». Roma continua a chiedere l’estradizione già negata dalla Corte di Appello di Parigi. Tra loro c’è anche Piet ...In esclusiva per CalcioStyle Nicola Bonfiglio, noto Mental Coach, si racconta e spiega l'importanza del suo lavoro. Qui di seguito l'intervista completa.